31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko: Aşı üretim kapasitesi ekim-aralık aylarında en üst seviyeye çıkacak

Doktorlarla görüşme yapan Sağlık bakanı , Sputnik V koronavirüs aşısının teslimat ve uygulama aşamalarına ilişkin açıklama yaptı. Mihail Muraşko, " üretim kapasitesi ekim-aralık döneminde en üst seviyeye çıkacak." dedi.

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Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko: Aşı üretim kapasitesi ekim-aralık aylarında en üst seviyeye çıkacak

'nın uzak doğusundaki 'nde görev yapan doktorlarla görüşen , Sputnik V aşısının teslimat ve uygulama aşamalarına ilişkin bilgi verdi.

Muraşko, "Büyük partiler halindeki ilk teslimatlar eylülde başlayacak. Şu anda tescil öncesi gözlemlere yönelik gruplar oluşturuluyor, halihazırda 2 bin 500'den fazla kişi seçildi ve toplam 40 bin kişi olacak" dedi.

Birkaç aşının daha tescil aşamasında bulunduğunun altını çizen Muraşko, ekim-aralık döneminde en yüksek üretim kapasitesine ulaşacaklarını kaydetti.

Muraşko, aşıların ilk olarak sağlık çalışanları ve öğretmenler için teslim edileceğini ve aşılamanın tamamen gönüllülük esasına dayanacağını vurguladı.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı , 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya , Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.

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