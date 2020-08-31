Müge Anlı kayıp dövizin sahibini de buldu! Kaldırımda yürürken bulmuşlardı…

Yasemin Uçar, 22 Ağustos'ta eşimle yoğun ve kalabalık olan bir yerde alışverişe gittik. Bir anda yürürken ayağımın ucunda parayı gördüm, alıp almamak konusunda emin olamadım. İlk başta çocukların oynadığı oyuncak para sandım, ama sonra bakınca ve paraların bir arada duruşundan gerçek olduğunu anladım. O esnada eşim başka bir dükkandaydı. Ne yapacağımı bilemedim ve onu arayarak durumu anlattım.

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Etraftaki esnafa, camiye, karakola sorduk. Paranın ne kadar olduğunu, nerede, nasıl bulduğumuzu çocuklarımıza dahi söylemedik. Arif Uçar ise, para çok zor kazanılıyor. Biz bulduk ama kim bilir ne zorluklarla biriktirildi bu para. Böyle bir emaneti taşıyamayız. Sahibi kimse bulup, teslim etmek istiyoruz diyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.