Müge Anlı kayıp dövizin sahibini de buldu! Kaldırımda yürürken bulmuşlardı…
Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından söz ettiren Müge Anlı, bu sefer de kayıp dövizlerin sahibini buldu. Bugünkü canlı yayına konul olan Yasemin – Arif Uçar çiftinin yürürken kaldırımda bulduğu dövizlerin sahibini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Müge Anlı'nın yaptığı çağrının ardından paraların sahibi bulundu.
Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayına Yasemin – Arif Uçar çifti konuk oldu. Çiftin aradığı şey ise kayıp bir evlat ya da yakın değil yolda yürürken buldukları paranın sahibiydi.
Yasemin Uçar, 22 Ağustos'ta eşimle yoğun ve kalabalık olan bir yerde alışverişe gittik. Bir anda yürürken ayağımın ucunda parayı gördüm, alıp almamak konusunda emin olamadım. İlk başta çocukların oynadığı oyuncak para sandım, ama sonra bakınca ve paraların bir arada duruşundan gerçek olduğunu anladım. O esnada eşim başka bir dükkandaydı. Ne yapacağımı bilemedim ve onu arayarak durumu anlattım.
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Etraftaki esnafa, camiye, karakola sorduk. Paranın ne kadar olduğunu, nerede, nasıl bulduğumuzu çocuklarımıza dahi söylemedik. Arif Uçar ise, para çok zor kazanılıyor. Biz bulduk ama kim bilir ne zorluklarla biriktirildi bu para. Böyle bir emaneti taşıyamayız. Sahibi kimse bulup, teslim etmek istiyoruz diyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
Canlı yayın devam ederken Müge Anlı ekibine bir telefon geldi. Arayan kişi bulunan dövizin patronu Emre Şişman olduğunu, canlı yayına gelmek üzere yola çıktığını söyledi. Yayına gelen Emre Şişman, parayı nerede kaybettiğini, kaybolan para miktarının 1800 Euro olduğunu en büyük banknotun 200 Euro olduğunu ve bir lastiğe sarılı olduğunu söyleyerek Uçar çiftine durumu anlattı.
Uçar çifti, paranın lastiğe sarılı olduğunu duyduktan sonra Emre Bey'in doğru söylediğini, paranın da ona ait olduğunu söyleyerek canlı yayında teslim etti. Yapılan bu iyilik karşısında kayıtsız kalmak istemeyen Emre Şişman ise çifte bir miktar para yardımında bulunarak "iyi niyetinizi karşılıksız bırakamazdım, kaybettiğim için çok üzülmüştüm. Bu parada bir sürü insanın, çalışanın emeği var" diyerek çifte teşekkür etti.