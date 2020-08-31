31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Kalbi durduktan 45 dakika sonra hayata döndü

'te oturduğu bank üzerinde kalbi durduğu zabıta ekiplerince fark edilen (51), ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2020
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Kalbi durduktan 45 dakika sonra hayata döndü

Bilecik'te zabıta ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde devriye gezdikleri sırada, Şakir Kalaycı'nın bank üzerinde hareketsiz olarak durduğunu fark etti.

Kalbi durduktan 45 dakika sonra hayata döndü

Yaptıkları kontrolde Kalaycı'nın kalbinin durduğunu fark eden zabıta ekipleri 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede caddeye gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Kalaycı'yı yaklaşık 45 dakika kalp masajı yaparak, hayata döndürdü.

Kalbi durduktan 45 dakika sonra hayata döndü

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalaycı tedaviye alındı.

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