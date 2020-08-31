İstanbul Çekmeköy'de feci kaza: Hafriyat kamyonları çarpıştı

Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan hafriyat yola saçılırken Seyfullah Dönmez araç içerisinde sıkıştı. Durumu gören diğer sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araç içerisine sıkışan Seyfullah Sönmez'i kurtarmak için çalışma başlattı.