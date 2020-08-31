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Boğaz'da yat partileri hız kesmiyor! Koronavirüs kuralları umursanmadı

Organizatörlerin yat ve teknelerde düzenledikleri “ partileri” sürüyor. Artan vaka sayılarına rağmen tüm kuralar ihlal edildi ve yüzlerce kişi virüse meydan okuyarak eğlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Boğaz'da yat partileri hız kesmiyor! Koronavirüs kuralları umursanmadı

Dünyayı etkisi altına alan virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı.

BOĞAZ'DA YAT PARTİLERİ HIZ KESMİYOR! KORONAVİRÜS KURALLARI UMURSANMADI

1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler 'nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi.

KORONA VİRÜS PARTİLERİ HIZ KESMİYOR

Beşiktaş Arnavutköy, Bebek ve Haliç'te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor.

KURALLAR İHLAL EDİLDİ

Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne taktı ne de sosyal kurallarına uydu.

O ANLAR KAMERADA

Partilerde doyasıya eğlenenler virüse adeta meydan okudu. Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.

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