Boğaz'da yat partileri hız kesmiyor! Koronavirüs kuralları umursanmadı
Organizatörlerin yat ve teknelerde düzenledikleri “koronavirüs partileri” sürüyor. Artan vaka sayılarına rağmen tüm kuralar ihlal edildi ve yüzlerce kişi virüse meydan okuyarak eğlendi.
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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı.
1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı'nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi.
KORONA VİRÜS PARTİLERİ HIZ KESMİYOR
Beşiktaş Arnavutköy, Bebek ve Haliç'te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor.
O ANLAR KAMERADA
Partilerde doyasıya eğlenenler virüse adeta meydan okudu. Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.