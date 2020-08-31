Dikkat! Çoğu hasta kullanıyor! Uzman isim uyardı: Son derece tehlikeli

SAKLAMA KAPLARI HAVA, NEM VE GÜNEŞE AÇIK

Özellikle çok fazla ilaç kullanan yaşlı hastalarca tercih edilen ilaç saklama kapları konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Aydın, şunları söyledi:

"Belirli yaşa gelmiş büyüklerimiz çok fazla ilaç kullanıyorlar. Günlerini karıştırmamak için ilaçları orijinal ambalajından çıkartarak üzerinde günler yazan saklama kaplarına koyma eğilimindeler. Bu son derece tehlikeli. Çünkü ilaç ambalajında son kullanma gününe kadar etkin bir şekilde kalabilir. Orijinal ambalajından çıkardığımız anda o ilacın etkinliği ve hijyeni hakkında bütün güvenilirliği bitiriyoruz. Çok mecbur kalırlarsa ilaç ambalajıyla birlikte bırakıp makasla keserek kullanabilirler. Ancak makasla keserken ambalaja zarar verebilirsiniz. O nedenle ilaçların mutlaka kendi orijinal ambalajında saklanması çok önemli. Marketlerde ya da kozmetik mağazalarında satılan o ilaç kaplarında herhangi bir nem ve hava geçirmezlik yok. Hava, nem ve güneşe açık."

İlacın yanlış ortamda saklanması sonucu ise istenen sonucun alınamayacağını belirten Aydın, "Başımıza gelecek ilk olay ilaçtan beklediğimiz etkiyi alamamamız olur. Bu da ciddi sorunlara neden olabilir. Örneğin bir tansiyon hastasının tansiyon için kullandığı ilaç belirli bir saklama sonunda etkisiz hale geldiyse o kişinin tansiyonunun yükselmesine neden olur. İlacın ilk günkü hali yoksa, toz bir ilaçta topaklanmalar oluştuysa o ilaç düzgün saklanmamıştır. O da insanların tedavisinde risk oluşturur ve ilaçtan bekleyen etkiyi göremezsiniz" uyarısında bulundu.