Pendik sahilde esrarengiz ceset! Yürüyüş yapanlar gördü

"ESNAF OLARAK TABİ ÜZÜLDÜK"

Abdullah Güneyli ise, "Sabah geldiğimizde arkadaşlar görmüş. Polise ihbarda bulunduk. 1994 doğumluymuş hayatını kaybetmiş. Esnaf olarak tabi üzüldük böyle genç yaşta bir arkadaş ölümüne" şeklinde konuştu.



