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Pendik sahilde esrarengiz ceset! Yürüyüş yapanlar gördü

İstanbul sahilde geçtiğimiz gün kayalıkların arasında boynuna sarılmış halde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Pendik sahilde esrarengiz ceset! Yürüyüş yapanlar gördü

Olay geçtiğimiz gün Balıkçılar Çarşısı karşındaki sahilde kayalıklar arasında gerçekleşti. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıklar arasında hareketsiz şekilde bir kişinin olduğunu görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu.

BOYNUNA HALAT GEÇİRİLMİŞ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kayalıklar etrafında güvenlik önlemi alırken şahsın boynuna geçirildiği fark edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Kayalıklar arasında boğazını halat sarılı halde ölü bulunan 24 yaşındaki Tuncay İşcan'ın cansız bedeni cenaze aracına konularak adli tıp morguna kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

"KADINLAR BAĞRIŞTI"

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Cevizli, "İki kadın kayalıkların orada oturuyordu. Bayanlar bağrıştılar. Bizim dernek yönetimindeki arkadaşlar aşağı inip baktıklarında cesedi gördüler" dedi.

"ESNAF OLARAK TABİ ÜZÜLDÜK"

Abdullah Güneyli ise, "Sabah geldiğimizde arkadaşlar görmüş. Polise ihbarda bulunduk. 1994 doğumluymuş hayatını kaybetmiş. Esnaf olarak tabi üzüldük böyle yaşta bir arkadaş ölümüne" şeklinde konuştu.

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