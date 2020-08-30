Flamingo Cenneti’ndeki skandala CHP'li belediye seyirci kaldı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR'E BAŞVURDULAR

Sulak alanın doğasına uygun şekilde korunabilmesi için çabaladıklarını ve gereken girişimlerde bulunduklarını ifade eden Karakoyun, "Su sirkülasyonunda sıkıntı olduğu için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne, Tuzla Sulak Alan'a menfez oluşturulması için başvurduk.

DSİ de bu konuda ölçümler yaptı. Sorunun kalıcı olarak çözülmesini umuyoruz. Tuzla sulak alanı hepimiz için çok özel ve değerli bir doğal yaşam alanıdır" diye konuştu.

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH