Diyarbakır'da 'korona halayları' devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ayrıca söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahların da en fazla 1 saat içinde tamamlanacağını, düğün konvoylarının olmayacağını belirttiği genelgeye rağmen Diyarbakır'da vatandaşlar, kendi bildiklerini yapmaya devam ediyor.

Kentte bir sitenin bahçesinde toplanan onlarca kişi gelin ve damadı da yanlarına alarak dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çekti. Birbirleri li kol kola girerek halay çeken kalabalık, korona virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.