Bursalı esnaflar bir araya geldi! Yoldan geçen vatandaşlara suyu ücretsiz ikram etti

Kendi aralarında para toplayarak su dolabını dolduran esnaflar, suları bedavaya dağıtıyor. Sıcak yaz günlerinde bunalan vatandaşların bir nebze serinleyebilmeleri için böyle bir şey proje yapılırken, çoğu insan böyle bir projeyi görmedikleri için şaşırıyor. Bazı vatandaşlar durumdan şüphelenip suların son kullanma tarihine bakarken, bazıları ise yinede parasını vermeye çalışıyor.