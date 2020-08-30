30 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: Zonguldak Devrek'te orman yangını çıktı

Son dakika haberleri... 'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.08.2020
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Son dakika: Zonguldak Devrek'te orman yangını çıktı

'ın Devrek İlçesi Akçabey ile Tohumlar köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Vatandaşlar tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden destek ekipler gönderildi. Yaklaşık 10 hektar alanı kapsayan bölgede yaklaşık 40 arazöz, 3 dozer ve 100 kişilik ekiple çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürme çalışmalarına Karabük'ten helikopter havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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