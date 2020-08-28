28 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Koronavirüs tedavisi görüyordu! KBB uzmanı doktor hayatını kaybetti

Son dakika: Koronavirüs tedavisi görüyordu! KBB uzmanı doktor hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde uzmanı olan 58 yaşındaki Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan (58), koronavirüs tedavisi gördüğü 'ta hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs tedavisi görüyordu! KBB uzmanı doktor hayatını kaybetti

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Azerbaycan'da özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan, öksürük ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı.

Azerbaycan'dan İstanbul'a getirilmek üzere 26 Temmuz'da yola çıkan Prof. Dr. Çaylan, uçakta durumunun ağırlaşması üzerine zorunlu Sivas'a iniş yapıldı. Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Prof. Dr. Çaylan'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken durumu kötüye giden Prof. Dr. Çaylan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Prof. Dr. Çaylan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Prof. Dr. Çaylan'ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA