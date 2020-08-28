İzmir'de kan donduran olay! Moloz döküm alanında 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedi bulundu

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde L.Y. isimli bir kişi Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbarını verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.