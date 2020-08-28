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Eskişehir’de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 2 ölü 12 yaralı

Son dakika haberine göre... ’de işçileri taşıyan servis otobüsünün yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere 12 kişi ise yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Eskişehir’de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 2 ölü 12 yaralı

Edinilen bilgilere göre , -Ankara Karayolu üzerinde gerçekleşti. İddialara göre 26 S 0283 plakalı Mehmet İ. idaresindeki servis otobüsü ile seyir halindeyken, bir anlık dalgınlığı sonucu bariyerlere çarpıp otogar önünde bulunan yeşil alana devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Biri kadın, biri olmak üzere 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 12 kişiden birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların ise kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

VATANDAŞLAR YOLUN AÇILMASINI BEKLEDİ

Kaza sonrasında olay yerinde ve çevre yolunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaza bölgesine güvenlik şeridi çekilirken, trafik uzun süre tek şeritten devam etti. Eskişehir-Ankara yolu boyunca kilometrelerce trafik oluşurken, vatandaşlar yolun açılmasını bekledi.

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