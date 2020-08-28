Eskişehir’de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 2 ölü 12 yaralı
Son dakika haberine göre... Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsünün kaza yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere 12 kişi ise yaralandı.
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HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
2 KİŞİ CAN VERDİ
Biri kadın, biri olmak üzere 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 12 kişiden birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların ise kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
VATANDAŞLAR YOLUN AÇILMASINI BEKLEDİ
Kaza sonrasında olay yerinde ve çevre yolunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaza bölgesine güvenlik şeridi çekilirken, trafik uzun süre tek şeritten devam etti. Eskişehir-Ankara yolu boyunca kilometrelerce trafik oluşurken, vatandaşlar yolun açılmasını bekledi.