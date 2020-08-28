Eskişehir’de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 2 ölü 12 yaralı

2 KİŞİ CAN VERDİ

Biri kadın, biri olmak üzere 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 12 kişiden birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların ise kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.