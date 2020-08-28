Son dakika: Bursa'da tedbirsizlik kazaya neden oldu! Kurtarmak istediği araca çarptı

Yolda kalan aracı çekmek için gitti ortalığı birbirine kattı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Direksiyondaki sürücü kaçmayı başardı ve kimse yaralanmadı.

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