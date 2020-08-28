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Son dakika: Bursa'da feci kaza! Motosikletteki 1'i çocuk 3 kişi öldü

Son dakika haberine göre 'nın Osmangazi ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletteki biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Son dakika: Bursa'da feci kaza! Motosikletteki 1'i çocuk 3 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, 10.30 sıralarında Mudanya Caddesi Sıcaksu Mevkisi'nde meydana geldi.

Acemler'den Merinos istikametine giden 16 ACE 003 plakalı motosiklete bir kamyonet çarptı. Kazada 35-40 yaşlarındaki bir kadın ve erkek olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin aralarında bulunan 12 yaşındaki çocukları ise 112 ambulansıyla yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da feci kaza! Motosikletteki 1'i çocuk 3 kişi öldü BURSA'DA FECİ KAZA! MOTOSİKLETTEKİ 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine ambulans ve trafik ekiplerinin yanısıra itfaiye ekibi de sevk edildi.

Polisler ölen 3 kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Kazaya karışan kamyonet ise İpekiş Trafik Işıkları'nda polis tarafından bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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