İstanbul'da ölümde korona şüphesi: Özel kıyafetli ekipler inceledi





Nefes darlığı ve yüksek ateşten dolayı evde dinlenen Khan, dün gece fenalaşarak arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan Khan, daha sonra taburcu edildi. Sabah saatlerinde Pakistan'da bulunan annesini görüntülü arayarak konuşan Khan'ın kısa bir süre sonra oturduğu yerde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları, paniğe kapılarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.