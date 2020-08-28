30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri: Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümüne özel en güzel mesajlar ve sözler

30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri... Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümüne özel paylaşılabilecek en güzel şiirler ve mesajlar araştırılmaya başlandı. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri ile kutlama mesajları ve sözleri...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ŞİİRLERİ

ZAFER TÜRKÜSÜ

Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer göz yummadan koşana gider.

Bayrağa kanının alı çalmayanın,

Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri.

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!

Diriler şerefli, ölüler şanlı.

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.

- Faruk Nafiz Çamlıbel -