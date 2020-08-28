28 Ağustos 2020, Cuma
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Otobüsteki taciz olayı kamera kayıtlarını izleyince ortaya çıktı

'dan 'ya yolcu otobüsüyle seyahat eden Adnan Ü.(30) verilen molada birlikte alkol aldığı yolculardan Kahraman A.'nın cep telefonunu çalıp, otobüsün buzdolabına gizledi. Güvenlik kamerası görüntüleri izlenen otobüste, Adnan Ü.'nün çaldığı cep telefonunu buzdolabına gizlediği, ayrıca Y.U. (22) adlı kadın yolcuyu uyuduğu sırada ettiği ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Otobüsteki taciz olayı kamera kayıtlarını izleyince ortaya çıktı

Gözaltına alınan Adnan Ü., "Hayatımda ilk kez içki içip, sarhoş oldum, suçumu kabul ediyorum" dedi. Olay, 26 Ağustos gecesi - arasında seyahat eden yolcu otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, iş bulduğu Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gitmek için otobüse binen Adnan Ü. yolculardan Kahraman A. ile birlikte verilen mola sırasında alkol aldı.

Otobüsteki taciz olayı kamera kayıtlarını izleyince ortaya çıktı OTOBÜSTEKİ TACİZ OLAYI KAMERA KAYITLARINI İZLEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada da Kahraman A.'nın cep telefonunu çaldı. Telefonu, otobüsün buzdolabına gizledi. Kahraman A., Otogarı'ndan yolcu alınacağı sırada, cep telefonunun çalındığı fark edip, durumu görevlilere bildirdi.

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KADIN YOLCUYU UYURKEN TACİZ ETMİŞ

Bunun üzerine otobüsün kapıları kapatıldı. Firma görevlileri, otobüsteki güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerden Adnan Ü.'nün, çaldığı cep telefonunu buzdolabına gizlediği, bunun yanı sıra uyuyan Y.U.'yi ettiği fark edildi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Adnan Ü. ifadesinde, "Mola yerinde içki içtik, ben cep telefonunu burada çalıp, buzdolabına gizledim. Hayatımda ilk kez içki içip sarhoş oldum, suçumu kabul ediyorum" dedi. Adnan Ü., adliyeye sevk edildi.

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