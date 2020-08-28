Diyanet açıkladı! Aşure orucu hangi gün tutulur? 2020 Aşure günü ne zaman? Muharrem 10 takvimi!
Aşure günü ne zaman? Aşure orucu ne zaman tutulur? soruları son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Muharrem ayında pişirilip ikram edildiğinde birlik, beraberlik, bolluk ve bereket yayan aşure, tencerelerde kaynamaya başlayacak. Bolluk ve bereketin simgesi Aşure zamanı tutulan orucun hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Aşure orucu hangi gün tutulur? 2020 Muharrem 10 Aşure günü ne zaman? İşte merak edilenler...
Aşure orucu hangi gün tutulur? İnanca göre Hz. Nuh'un tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı aşa da denilen, bolluk ve bereketin simgesi aşure, muharrem ayında gönülleri tatlandırmaya devam ediyor. Muharrem ayı içerisinde yer alan Aşure gününün ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Hcri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk gelen aşure günü ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Aşure orucu hangi gün tutulur? 2020 Muharrem 10 Aşure günü ne zaman? İşte cevaplar...
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında Aşure günü 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor.
Hz. Muhammed (S.A.V.) bu aya değer vermiş ve; "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem Ayı'nda tutulan aşure orucudur" buyurmuştur.
AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Muharrem orucu üç gün şeklinde tutulur. Aşure günü ile öncesi ve sonrası gün tutulur. Yani Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutmak gerekiyor. Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü 2020 yılında 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre, Muharrem ayı orucu 28-29 ya da 29-30 tarihlerinde tutulabilecek.
AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK
Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Ashâbı Medîne'ye geldiklerinde Yahûdîlerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüşler ve sebebini sorduklarında Hazreti Mûsâ ve Ashâbının, Firavun'un elinden o gün kurtuldukları yönünde cevap alınca bunun üzerine Hazreti Mûsâ (Aleyhisselâm)a hürmet konusunda asıl layık olan kimselerin mü'minler olduğu inancıyla bu günde oruç tutmaya başlamışlardır. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir başka hadîs-i şerifinde âşûrâ gününün, Peygamberlerin oruçlu geçirdiği bir gün olduğunu beyân etmiştir.
AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?
Aşure Günü'ne özel yapılması gereken bir takım ibadetler ve hareketler vardır.
1- Aşure günü oruç tutmak sünnettir.
Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!
2- Sıla-i rahim yapmalı
Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
3- İlim öğrenmeli!
Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)
4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)
6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)
7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)
[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.
8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.
9- Dua Okunmalı, 10 defa şu dua okunur
''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''
10- Namaz Kılınmalı
Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır.
Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)