Diyanet açıkladı! Aşure orucu hangi gün tutulur? 2020 Aşure günü ne zaman? Muharrem 10 takvimi!

Aşure orucu hangi gün tutulur? İnanca göre Hz. Nuh'un tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı aşa da denilen, bolluk ve bereketin simgesi aşure, muharrem ayında gönülleri tatlandırmaya devam ediyor. Muharrem ayı içerisinde yer alan Aşure gününün ne zamana denk geldiği merak ediliyor. Hcri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk gelen aşure günü ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Aşure orucu hangi gün tutulur? 2020 Muharrem 10 Aşure günü ne zaman? İşte cevaplar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında Aşure günü 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor.

Hz. Muhammed (S.A.V.) bu aya değer vermiş ve; "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem Ayı'nda tutulan aşure orucudur" buyurmuştur.