Son dakika: İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın
Son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.
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Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, helikopter de havadan destek veriyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.