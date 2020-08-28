28 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın

Son dakika haberine göre 'de ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Son dakika: İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, helikopter de havadan destek veriyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.

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