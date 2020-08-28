28 Ağustos 2020, Cuma
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Çatı katından kaçacaktı! Aranması bulunan FETÖ'cü yakalandı

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan hakkında 2 ayrı aranma kaydı bulunan ve kullanan şüpheli saklandığı evin çatı katından kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin ile ihraç öğretmen olduğu ve rgütün kapanan şirket ve bankasında kaydı bulunduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Çatı katından kaçacaktı! Aranması bulunan FETÖ'cü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Çatı katından kaçacaktı! Aranması bulunan FETÖcü yakalandı ÇATI KATINDAN KAÇACAKTI! ARANMASI BULUNAN FETÖ'CÜ YAKALANDI

2 AYRI ARANMASI BULUNUYOR
Edinilen bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında Silivri ilçesi Alibey Mahallesi'nde bulunan bir adrese gerçekleştirilen operasyonda "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2 ayrı aranma kaydı bulunduğu, öğretmen iken KHK ile kamu görevinden ihraç edildiği, örgütün kapanan şirket ve bankasında kaydı bulunduğu ve kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Salih Ö. (40) yakalandı.

İkametin çatı katına kaçtığı sırada yakalanan şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Sema Alim Dalgıç/SABAH

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