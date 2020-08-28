Polisten kaçarken otomobilden atlayan 2 şüpheli, adliyede
İzmit’te dün saat 18.30 Kent Meydanı’nda, polisin ihtarına rağmen kaçtıkları çalıntı otomobilden atlayarak izlerini kaybettirmeye çalışan ve yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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İstanbul'dan çaldıkları otomobille kente gelen M.Ç. ve S.A.T.'ye, polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Ancak 2 şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Polisin peşlerine takıldığı şüpheliler, trafiğe kapalı İzmit Kent Meydanı'na girince, hareket halindeki otomobilden atladı. Otomobil, sürücüsüz bir şekilde 50 metre giderek, reklam panosuna çarpıp,durdu.
GÖZALTINA ALINDI
Yaya olarak kaçan M.Ç. ve S.A.T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. 'Oto hırsızlığı' suçundan çok sayıda sabıka kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılan otomobilin geçen ay İstanbul'dan çalındığı, üzerindeki plakanın sahte olduğu belirlendi.