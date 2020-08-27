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Şehirler arası otobüste skandal! Her şey kameralar incelenince ortaya çıktı

Son dakika haberi... 'da yolcu otobüsünde uyuyan bir kadına elle tacizde bulunup cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Durumu öğrenen diğer yolcuların saldırısına uğrayan şüpheli alkollü olduğunu ve yaptıklarını hatırlamadığını iddia etti...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2020
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Şehirler arası otobüste skandal! Her şey kameralar incelenince ortaya çıktı

İzmir'den Şırnak'a giden bir yolcu otobüsü, mola için Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarına girdikten sonra, araçta yolcu olarak bulunan bir kadının cep telefonunun çalındığını söylemesi üzerine polis çağrıldı.

Şehirler arası otobüste skandal! Her şey kameralar incelenince ortaya çıktı

Bu sırada otobüsün şoförü de yolcu kapılarını kilitleyerek polisin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen ekipler, yolcuları otobüsten tek tek indirerek arama yaptı ancak suç unsuru bulamadı.

Şehirler arası otobüste skandal! Her şey kameralar incelenince ortaya çıktı

KAMERALARDA ORTAYA ÇIKTI

Otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kadının, arkasındaki koltukta oturan erkek yolcu tarafında elle taciz edildiğini ve cep telefonunun çalındığını tespit etti.

Şehirler arası otobüste skandal! Her şey kameralar incelenince ortaya çıktı

Durumu öğrenen diğer yolcuların saldırısına uğrayan şüpheli, polis ekiplerince otogardaki polis noktasına götürüldü.

Şehirler arası otobüste skandal! Her şey kameralar incelenince ortaya çıktı

İlk ifadesinde alkollü olduğunu ve yaptıklarını hatırlamadığını söylediği belirtilen şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezine sevk edildi.

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