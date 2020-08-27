Pendik’te sahte altın kolyeyi kuyumcu bile anlamadı!

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te bulunan bir kuyumcuda öğlen saatlerinde meydana geldi. Kuyumcuya kadın bir müşteri kolye bozdurmak için geldi. Kuyumcu Belkıs Dal altın olduğu iddia edilen gerdanlığı test etmek için taşa sürttü, oluşan çiziğe solisyonu damlatarak gerçek olup olmadığını test etti. Kuyumcu sahte kolyeyi gerçek altın zannederek müşteri gibi gelen dolandırıcı kadına 15 bin lira ödeme yaptı.

Dolandırıcı kadın gittikten sonra altın olduğu iddia edilen kolyeyi atölyeye kesime yolladı. Atölyede gerçek olup olmadığına dair yapılan test kesiminde kolyenin sahte olduğu ve üzerinde kaplama olduğu anlaşıldı. Başına böyle bir olayın 2'inci kez geldiğini belirten kuyumcu Belkıs Dal yaşadıklarına isyan etti. Bir yıllık emeğinin boşa gittiğini belirten kuyumcu, dolandırıcı kadını ihbar eden kişiye altın kolye hediye edeceğini söyledi. Sahte kolyenin altın kolye diye bozdurulduğu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



ÖYLE BİR TİYATRO OYNADIKİ GERÇEĞİ GÖREMEDİK



15 bin lira dolandırıldığını belirten kuyumcu Belkıs Dal, "Dolandırıcı şahıs bir müşteri gibi kapıdan içeri girdi. Kolyeyi satmak istediğini söyledi. Bizde kolyesine baktık.O kadar güzel yapılmış ki 22 ayar olan altın kaplamayı, gerçek altın kolye diye 15 bin lira ödeyerek aldık. Dolandırı kadın öyle güzel bir tiyatro oynadı ki bizi bile hayrete düşürdü. Dolandırıcı kadın bana " Bu kolyeyi aman ha bir yere falan vermeyin. Ben akşam kaynanama soracağım eğer kaynanam satabilirsin derse tamam sizde satabilirsiniz, yok satmayın derse ben gelip tekrar alacağım" dedi. Öyle bir tiyatro oynadıki bizde ona inanarak akşama kadar bekledik. Kaynanasına soracak yoksa gelip alacak diye, nitekim biz onun bir dolandırıcı olduğunu anlayamadık. Ertesi gün onu bulamayalım diye bizi özel bir numaradan aradı. Bizde anlamamış gibi davranarak gelmesi için çalıştık ama olmadı. O kadar uyanık ki onu savcılığa vermeyelim diye özel numaradan arıyor. Bu bizim başımıza gelen ilk olay değil. Geçtiğimiz yıllarda da dolandırıcılara 19 bin liramızı kaptırmıştık. Dolandırıcı kadın kurtuldum, zannetmesin. Allah rızası için bulanlara, duyanlara onu bize ihbar edene hediye olarak kolye hediye edeceğiz. Bir şey söylememize gerek yok eşkali ortada görenlerin duyanların haber vermesini bekliyoruz" diye konuştu.



DOLANDIRICI KADINI İHBAR EDENE KOLYE ALTIN HEDİYE EDECEĞİZ



Dolandırıcı kadını ihbar eden kolye hediye edeceklerini belirten Tuba Özkan, "Bu talihsiz olay bizim başımıza geldi. Bu dolandırıcı kadını ihbar edene kolyelerimizden hangisini beğenirse ona hediye etmek istiyoruz. Kim ihbar ederse buradan hangisini beğenirse bu kolye çeşitlerimizden birini hediye edeceğiz" diye konuştu.