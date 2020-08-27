Bursa'da işçi servisi elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı

İTFAİYE EKİPLERİNCE BULUNDUKLARI YERDEN KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.