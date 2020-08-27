Bursa'da işçi servisi elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı
Bursa'da korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir işçi servisi, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu araçta bulunanlardan 2'si hayatını kaybederken; 1 ağır 16 kişi ise yaralandı.
Bursa'da servis aracının yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ferhat Erol (60) idaresindeki 16 S 1821 plakalı midibüs, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
İTFAİYE EKİPLERİNCE BULUNDUKLARI YERDEN KURTARILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Erol ile araçta bulunan Ayşin Güler (47) yaşamını yitirdi. Yaralanan 16 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.