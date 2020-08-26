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Son dakika: Musa Orhan tahliye edildi! 18 yaşındaki İpek Er’e yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanmıştı

Son dakika haberine göre yaşamını yitiren 18 yaşındaki ’e yönelik ‘nitelikli ’ suçlaması ile hakkında dava açılan Uzman Çavuş tahliye edildi. Mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrası Orhan; dün akşam; tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverildi. Er’in ölümüne ilişkin soruşturma tarafından yürütülüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: Musa Orhan tahliye edildi! 18 yaşındaki İpek Er’e yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanmıştı

Musa Orhan için geçen hafta tutuklama kararı verilmişti. Hazırlanan iddianame ile birlikte Orhan'ın tutuklanmasına yönelik Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkemenin verdiği karar sonrası teslim olan Orhan cezaevine konulmuştu.

MAHKEME, TAHLİYE KARARI VERDİ
Hürriyet'in haberine göre Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş; tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, Avukat Akkuş'un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Orhan'ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan'ın tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa Orhan'ı serbest bıraktı.

20 GÜN DAYANABİLDİ
Nisan 2002 doğumlu İpek Er, 20 gün süren yaşam savaşını geçen hafta kaybetmişti. Er, geride bıraktığı mektubunda Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Er'in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa Orhan'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Öte yandan, olay sonrası, Jandarma Genel Konutanlığı da Orhan'ın açığa alınması kararı vermişti.

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