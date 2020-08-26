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Ankara Sincan'da skandal görüntüler! Ne maske ne sosyal mesafe

Türkiye'de artan koronavirüs vakalarına rağmen vatandaşların düğün ve kına gecelerinde sosyal mesafe+maske kuralına uymadığı görülüyor. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, basın-yayın yoluyla yapılan uyarılar halk tarafından göz ardı ediliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Ankara Sincan'da skandal görüntüler! Ne maske ne sosyal mesafe

Corona virüs vaka sayıları her geçen gün artarken, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ve kuralların hiçe sayıldığı görüntüler korkutuyor.

Bu kez görüntülerin adresi Başkent Ankara. Kentin Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi'nde düzenlenen kına gecesine katılan vatandaşlar, pes dedirtti.

Kına gecesinde corona virüse yakalanmamak için olmazsa olmaz kurallardan olan maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. Onlarca vatandaş, ne maske takarak ne de sosyal mesafeye uyarak, kol kola halay çekti.

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