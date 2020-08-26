26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu! Arabanın camını kırıp...

haberi... 'nda akılalmaz bir olay yaşandı. Sabah aracının başına geldiğinde camının kırık olduğunu fark eden şahıs çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyince şoke oldu. Bakın otomobilin camını kıran genç ne yaptı?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu! Arabanın camını kırıp...

Olay, 6 Ağustos 2020 tarihinde Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi.

Son dakika: Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu! Arabanın camını kırıp...

Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, sokak üzerinde park halinde bulunan hafif ticari aracın yanına geldi.

Son dakika: Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu! Arabanın camını kırıp...

Bir süre etrafı gözetleyen tinerci genç daha sonra arabanın arka camını kırarak içeriye girdi. Saatlerce araç içerisinde uyuduktan sonra arabadan çıkan genç oradan ayrılarak kayıplara karıştı.

Son dakika: Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu! Arabanın camını kırıp...

O ANLAR KAMERADA
Araç sahibi sabah aracının başına geldiği zaman arka camının kırık olduğunu fark ederek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda aracın yanına gelen genç bir süre etrafı gözetledikten sonra aracın arka camını kırarak içeriye giriyor.

Son dakika: Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu! Arabanın camını kırıp...

Saatlerce araç içerisinde uyuyan gencin daha sonra araçtan inerek uzaklaştığı öğrenildi.

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