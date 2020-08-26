Son dakika: Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu! Arabanın camını kırıp...

O ANLAR KAMERADA

Araç sahibi sabah aracının başına geldiği zaman arka camının kırık olduğunu fark ederek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda aracın yanına gelen genç bir süre etrafı gözetledikten sonra aracın arka camını kırarak içeriye giriyor.

