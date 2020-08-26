26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Muğla'da serinlemek isteyen domuz denize girdi! İşte o anlar

'nin turistik yerlerinin başında gelen 'dan ilginç görüntüler geldi. Akbük Sahili'nde bir yaban domuzu yüzerken görüntülendi. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Serinlemek için denize giren domuzun görüntülerini, vatandaşlar böyle kameraya aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2020
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Muğla'da serinlemek isteyen domuz denize girdi! İşte o anlar

Muğla'nın Didim İlçesi'nde bulunan dünyanın en güzel sahillerinden Akbük'te ilginç anlar yaşandı.

Bir vatandaş serinlemek için denize giren bir yaban domuzunu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Açığa doğru yüzdüğü görülen domuz hayrete düşürdü.

Plajdaki kalabalığa aldırış etmeyen domuzun o anları:

Hayrettin ŞAŞMAZ-SABAH

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