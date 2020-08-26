Muğla'da serinlemek isteyen domuz denize girdi! İşte o anlar

Muğla'nın Didim İlçesi'nde bulunan dünyanın en güzel sahillerinden Akbük'te ilginç anlar yaşandı.

Bir vatandaş serinlemek için denize giren bir yaban domuzunu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Açığa doğru yüzdüğü görülen domuz hayrete düşürdü.

Plajdaki kalabalığa aldırış etmeyen domuzun o anları:

Hayrettin ŞAŞMAZ-SABAH