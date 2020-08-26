Eskişehir'de vatandaşın su isyanı: Bu devirde nasıl su mağduriyeti olabiliyor?

Çok eski ve standart dışı damacanalarla su dağıtımı yapıldığı haberleri üzerine bir süre önce Sağlık Bakanlığı görevlilerinin denetim yaptığı belirtilen dolum merkezinde bugünlerde vatandaşlar su alabilmek için kuyruk oluşturuyor. Denetimlerde bazı eski damacanalara el konulduğunu, idari para cezası kesildiği yönündeki haberler konusunda bir açıklama yapılmazken, dağıtım sıkıntısının hemen bu haberlerin ardından ortaya çıkması dikkati çekiyor.

Kalabak suyu siparişlerinin zamanında yerine ulaştırılmaması ve kent merkezinde daha önce düzenli olarak yapılan dağıtımın akması, bu tada alışan halkı adeta isyan ettirdi. Bazı vatandaşlar sipariş verdikten 4 gün sonra ellerine su ulaştığını iddia ederken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin de konuya acilen çözüm bulması gerektiği ifade ediliyor. Kalabak suyu dolum merkezinin bulunduğu yere giden ve sıraya giren vatandaşlar, buradan sularını temin etmeye çalışıyor. Aracı olan ve bu bölgeye gelen vatandaşlar su sorunları çözülürken, gelme imkanı olmayan vatandaşların ise ne yapacakları merek konusu oluyor.