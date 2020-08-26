26 Ağustos 2020, Çarşamba
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İstanbul'da feci olay! 11. kattan havuza çakıldı

'ta lüks sitenin 11. katında ailesi ile birlikte oturan bir kişi, süs havuzuna düşerek feci şekilde can verdi. Feci olay, sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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İstanbul'da feci olay! 11. kattan havuza çakıldı

Olay, Esenyurt Koza Mahallesi'nde lüks bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.00 sıralarında sitenin 11. katında ailesi ile yaşayan Cemal Türköz (50), kahvaltı yaptıktan sonra hava almak için balkona çıktı.

İstanbul'da feci olay! 11. kattan havuza çakıldı

Bu sırada Türköz'ün yakınları aşağıdan gelen sesler üzerine balkona çıkınca Türköz'ü hareketsiz bir şekilde süs havuzunun içerisinde gördü. Türköz'ün düştüğünü gören vatandaşlar ise hemen süs havuzuna girerek dışarı çıkardılar.

İstanbul'da feci olay! 11. kattan havuza çakıldı

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. 112 ekipleri tarafından kontrol edilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Aşağı inen aile yakınları olay karşısında şok olarak uzun süre kendilerine gelemedi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak incelemelerde bulundu.

İstanbul'da feci olay! 11. kattan havuza çakıldı

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu incelemenin ardından belli olacak.

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