İstanbul'da feci olay! 11. kattan havuza çakıldı

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. 112 ekipleri tarafından kontrol edilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Aşağı inen aile yakınları olay karşısında şok olarak uzun süre kendilerine gelemedi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak incelemelerde bulundu.