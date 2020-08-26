"Merhaba reis! Bisiklet istiyorum" diye CİMER'e yazdı! İşte yüreklere dokunan olay

"İLK BAŞTA ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Telefonla arandığında şaka olduğunu düşünen 16 yaşındaki Cem Bartu Özbey, "Geleceğine inanıyordum. Yüzde 70 inanıyordum, yüzde 30 inanmıyordum. Ama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ekibine ve Gebze Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Bisiklet gelince aslında çok şaşırdım. Aradılar beni. Gebze Belediyesinden aradıklarını söylediler. Çok şaşırdım. İlk başta şaka olduğunu zannettim telefonu babama falan verdim, inanmadım. Babam konuştu. Adresimize kadar geldiler, verdiler. Aslında çok şaşırdım ama çok da mutlu oldum" şeklinde konuştu.