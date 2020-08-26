İnfial yaratan paylaşımların gerçek yüzü! "Neden yaptın" sorusuna bu cevabı verdi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

"@elif.antplii" rumuzlu İnstagram hesabının kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

NEDEN YAPTIN?

Adliyeye girişi sırasında pişman olduğunu ifade eden şüpheli Y.E, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Ne bileyim ben" diye cevap verdi.