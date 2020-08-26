26 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İnfial yaratan paylaşımların gerçek yüzü! "Neden yaptın" sorusuna bu cevabı verdi

İnfial yaratan paylaşımların gerçek yüzü! "Neden yaptın" sorusuna bu cevabı verdi

Sosyal medyada paylaşımlarına çocuğunu alet eden kişinin görüntülerini paylaştığı iddiasıyla 'te gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. Adliyeye girişi sırasında pişman olduğunu ifade eden şüpheli Y.E, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Ne bileyim ben" diye cevap verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
ABONE OL
İnfial yaratan paylaşımların gerçek yüzü! Neden yaptın sorusuna bu cevabı verdi

Twitter'da "#elifsaritutuklansin" isimli etiketle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 'te gözaltına alınan Y.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

"@elif.antplii" rumuzlu İnstagram hesabının kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

NEDEN YAPTIN?

Adliyeye girişi sırasında pişman olduğunu ifade eden şüpheli Y.E, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Ne bileyim ben" diye cevap verdi.

TÜRKİYE İLE BAĞLANTISI YOK

Bahsi geçen hesaptaki görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu oldukları ve yurt dışında yaşadıkları belirlenirken, konunun ile bir bağlantısının bulunmadığı anlaşıldı.

ALÇAK ALGI YARATMA GİRİŞİMİ

Y.E'nin bu görüntüleri üzerinden elde ederek Türkiye'de yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı tespit edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA