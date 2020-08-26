Giresun'daki selde hayatını kaybeden genç kız İstanbul'da toprağa verildi
Giresun'daki selde hayatını kaybeden Betül Akgün, Beykoz'da düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kentte meydana gelen selde kaybolan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ün, otomobille mahsur kaldıkları yolda telefonla aradıkları yakınlarından 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyerek, yardım istedikleri ortaya çıkmıştı.
Ailesiyle birlikte akrabalarını ziyaret etmek üzere gittiği Giresun'daki sel felaketinde yaşamını yitiren Betül Akgün (20), Beykoz Örnekköy Mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanına defnedildi.
NAMAZ KILINDI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılınan cenaze namazı, daha önce öğle namazı sonrasında planlanırken, ailenin isteği üzerine öğle namazından önce kılındı.
AİLE YAKINI KATILDI
Beykoz'daki cenaze namazına çok sayıda vatandaş ve aile yakını katıldı.
"BOĞULUYORUZ DEDİLER, TELEFON KESİLDİ"
Sele kapıldıkları anlarda Emine Akgün'le telefonda görüşen kuzeni Kazım Tanrıverdi, o anları anlatmıştu. Emine Akgün'ün kendisini aradığını ve yolda kaldıklarını bildirdiğini anlatan Tanrıverdi, "Bana 'Gelin bizi kurtarın' dedi. Tekrar telefonla aradılar 'Bize yardım edin, kurtarın' diye bağırdılar. Ben de 'Araba geri gelmiyorsa inin, aracı terk edin' dedim. 'İnemiyoruz araba taşa dayandı' dediler. Yani sel arabayı sürükleyip taşa dayatmış. 'Diğer kapıdan çıkın' dedik, 'Oraya da sel bastı açılmıyor' dediler. Sonra 'Cama taş vurmaya başladı, cam kırıldı içeri su alıyor, boğuluyoruz' dediler. Sonra telefon kesildi, son sesleri bunlardı. Telefona ulaşamadık daha. Geldik ki su 2.5 metre yüksekten geçiyor' demişti.