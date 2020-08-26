26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Trabzon’da kahvede 2 kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Akçaabat ilçesinde dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi’nde, kahvehanede çıkan tartışmada tabancayla ateş açılması sonucu 2 kardeşten 1’i öldü, diğeri ise ağır yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Trabzon’da kahvede 2 kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kardeşler Taner (28) ve Muhammet Kardeş (30), aralarında husumet bulunan S.C. ile kahvehanede karşılaşınca tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C., husumetli olduğu 2 kardeşe yanında bulunan tabancayla kurşun yağdırdı.

HAYATA VEDA ETTİ

Ağır yaralanan Taner Kardeş, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

TEDAVİYE ALINDI

Durumu ağır olan Mustafa Kardeş de, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli S.C., daha sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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