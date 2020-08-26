Trabzon’da kahvede 2 kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kardeşler Taner (28) ve Muhammet Kardeş (30), aralarında husumet bulunan S.C. ile kahvehanede karşılaşınca tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C., husumetli olduğu 2 kardeşe yanında bulunan tabancayla kurşun yağdırdı.

HAYATA VEDA ETTİ

Ağır yaralanan Taner Kardeş, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

TEDAVİYE ALINDI

Durumu ağır olan Mustafa Kardeş de, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli S.C., daha sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.