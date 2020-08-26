Denizli’de sahte döviz ile dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Tavas Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Tavas ilçesinde Ağustos ayında, meydana gelen sahte döviz ile dolandırıcılık olaylarının ardından çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli Adem A.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı.

50 BİNE SATACAK

Adem A'nın, sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçtiği kişileri, elinde bulunan 100 bin TL değerinde olduğunu söylediği sahte Avustralya dolarını 50 bin TL karşılığında satacağını söyleyerek dolandırdığı belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin bu yöntemle 2 kişiyi dolandırdığı bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.