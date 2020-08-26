26 Ağustos 2020, Çarşamba
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4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

4 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki , 'taki yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Ölüm nedeninin ortaya çıkması için otopsi raporunun sonucu bekleniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2020
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4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta yakınlarının 4 gündür haber alamadığı Nermin Coşkun (50), evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Nermin Coşkun'un yakınları, en son cumartesi günü görüştükleri ve o günden sonra bir daha haber alamadıkları kadının evine gitti ancak kapıyı açan olmadı.

Coşkun'un yakınları polisi arayarak yardım istedi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipleri Nermin Coşkun'u ölü olarak buldu.

Kadının cumartesi günü öldüğü belirlenirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside ortaya çıkacağı belirtildi.

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