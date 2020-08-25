ÖSYM takvimi: Lise KPSS başvuruları ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri açıklandı. Lise mezunlarının başvuracağı ortaöğretim KPSS başvuru işlemlerinin detayları merak ediliyor. Kamuda personel olabilmek isteyen adaylar başvuru işlemlerini ve sınav tarihini araştırmaya başladılar. Peki, lise KPSS başvuruları ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Lise KPSS başvuruları ne zaman? 2020 Lise KPSS başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Büyük bir heyecanla sınava hazırlanan lise mezunu adaylar sınav tarihi için araştırmalarını sürdürüyor. Kamuda personel olmak isteyen adaylar, başvurularını gerçekleştirdikten sonra ilgili alanlardan sınava katılacak. 2020 yılına ilişkin lisans başvuruları tamamlandıktan sonra ön lisans başvuruları başladı. Ön lisans başvurularının tamamlanmasının ardından ortaöğretim başvuruları başlayacak. Peki, lise KPSS başvuruları ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte 2020 Lise KPSS'nin detayları...
LİSE KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2020 Ortaöğretim KPSS başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https:ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak yapabilecekler.
LİSE KPSS NE ZAMAN?
2020 lise KPSS 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular 21 Ağustos - 02 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar HES kodu ile birlikte başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek. Başvuruların ardından sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
2020 KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara cevaplamaları için 130 dakika verilecek.
Sınav sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS LİSANS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
KPSS sınav ücreti 80,00 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacaktır.
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.