ÖSYM takvimi: Lise KPSS başvuruları ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

Lise KPSS başvuruları ne zaman? 2020 Lise KPSS başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Büyük bir heyecanla sınava hazırlanan lise mezunu adaylar sınav tarihi için araştırmalarını sürdürüyor. Kamuda personel olmak isteyen adaylar, başvurularını gerçekleştirdikten sonra ilgili alanlardan sınava katılacak. 2020 yılına ilişkin lisans başvuruları tamamlandıktan sonra ön lisans başvuruları başladı. Ön lisans başvurularının tamamlanmasının ardından ortaöğretim başvuruları başlayacak. Peki, lise KPSS başvuruları ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte 2020 Lise KPSS'nin detayları...

LİSE KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2020 Ortaöğretim KPSS başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https:ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak yapabilecekler.

LİSE KPSS NE ZAMAN?

2020 lise KPSS 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.