Diyanet takvimi: Aşure ne zaman yapılıyor? 2020 Aşure günü ne zaman? Muharrem 10 ne zaman?
Aşure ne zaman yapılıyor, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Aşure günü, Muharrem ayının onuncu günü idrak edilir. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s) sünnetlerinden olan Aşure gününün bu sene hangi güne denk geldiği merak diliyor. Muharrem ayının başlaması ile birlikte Aşure günü ile ilgili sorgular arttı. Peki, Muharrem 10 ne zaman? 2020 Aşure ne zaman başlıyor? Aşure ne zaman yapılıyor? İşte merak edilenler...
Aşure ne zaman başlıyor? Aşure ayı heyecanla bekleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü başlayan Muharrem ayının içerisinde yer alan Aşure gününün bu sene ne zamana denk geldiği konusunda araştırmalar sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takviminde detaylar paylaşıldı. Peki, Muharrem 10 ne zaman? 2020 Aşure ne zaman başlıyor? Aşure ne zaman yapılıyor? Aşure nasıl yapılır? İşte Aşure takvimi...
AŞURE NE ZAMAN YAPILIYOR?
Aşure günü 2020 yılında 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.
Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu ayın onuncu gününe "Aşure Günü" denilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.V.) bu aya değer vermiş ve; "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem Ayı'nda tutulan aşure orucudur" buyurmuştur.
AŞURE GÜNÜ NEDİR?
Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak "aşure" şeklinde telaffuzu yaygındır. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur… Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kâbe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir. (Müsned, VI, 244.)
AŞURE TARİFİ
Malzemeler
2 su bardağı haşlanmış nohut
2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
7 su bardağı toz şeker
1 kg haşlanmış buğday
1 su bardağı pirinç
150 gr kuru dut
150 gr kuru kayısı
150 gr kuru incir
150 gr kuru üzüm
5 adet elma
2 adet portakal
1 adet ayva
10 adet karanfil
2 yemek kaşığı gül suyu
Süslemek için;
Nar
Fındık
Ceviz
File antep fıstığı
Toz tarçın
AŞURE NASIL YAPILIR?
Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.
Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.
Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz.
AŞURE GECESİNİ İHYA ETMENİN FAZİLETİ
Aşure gecesi ihyası müstehab olan gecelerdendir. Nitekim Ebû Hüreyre'den (R.A.) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: "Her kim o günde oruç tutarsa, kırk seneye keffâret olur (o kadar günahı da olsa silinir). Aşure gecesini ihyâ edip de o günde oruçlu sabahlayan kimse, (çok kolay öleceği için) öldüğünde nasıl öldüğünü bilmez."
Hazreti Ali'den (R.A.) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: "Her kim aşure gecesini (ibâdetle, zikirle, namaz ve duâlarla geçirerek) ihya ederse, Allâh-u Te'âlâ da onu dilediğince ihyâ eder."
Allâh-u Te'âlâ'nın meşîeti (dilemesi) sonsuz olduğuna göre, bu geceyi ihyâ edenin iki cihanda nihâyetsiz sûrette ihyâ olacağı, âbâd olacağı, her türlü murâdına nâil olup, her korkusundan emin olacağı âşikârdır. Bu müjde sınırlı kılınmayıp Allâh-u Te'âlâ'nın sonsuz dilemesine havâle edilirse artık onun sınırını kim çizebilir?!
Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Her kim âşûrâ gecesini (ibâdetle, zikirle, namaz ve duâlarla geçirerek) ihyâ ederse, sanki o kişi Allâh-u Te'âlâ'ya semâvât ehlinin ibâdeti kadar ibâdet etmiş gibi olur."
AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK
Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Ashâbı Medîne'ye geldiklerinde Yahûdîlerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüşler ve sebebini sorduklarında Hazreti Mûsâ ve Ashâbının, Firavun'un elinden o gün kurtuldukları yönünde cevap alınca bunun üzerine Hazreti Mûsâ (Aleyhisselâm)a hürmet konusunda asıl layık olan kimselerin mü'minler olduğu inancıyla bu günde oruç tutmaya başlamışlardır. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir başka hadîs-i şerifinde âşûrâ gününün, Peygamberlerin oruçlu geçirdiği bir gün olduğunu beyân etmiştir.