Okulda yeni dönem! Herkese verilecek...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mevcut sağlık durumları konusunda detaylı rapor hazırladıklarını, kronik hastalığı bulunan ya da 60 yaşın üzerinde olan öğretmenlerin hepsiyle ilgili bilgiye sahip olduklarını belirterek, "Bu öğretmenlerimizin en az riskle mesleki faaliyetlerini yürütebilmeleri için imkanlarımızı seferber ederek tüm kolaylığı sağlayacağız" dedi.

'2020- 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı'nın başlaması dolayısıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden meslektaşlarına seslenen Bakan Selçuk, uzun süreden beri başarmaya çalıştıkları eğitimde dijital dönüşümü bir musibetin oluşturduğu şartların sağladığını anlattı.