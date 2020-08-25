Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı! İntihara kalkıştı...

ARTIK BU PİSLİK TEMİZLENSİN

Şükrü B.'yi yarı çıplak halde cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Murat Koçer ise, "Bu olayın olduğu gün bir arkadaşla tarlada balya yapıyorduk. Yanımdaki arkadaşın, tarlamın yaklaşık 500 metre aşağısında yoncası vardı. Onun yoncasına gittik. Çalılık bir alan var. Şükrü B.'yi köpeğe tecavüz ederken yakaladım. Bizi görünce, çalıların arkasına geçti. Telefonumun kamerasıyla kaydettim. Bu olayı gördüğüm gün hep bana 'delilin var mı' diye soruyorlardı. Daha önce hep bu konunun üzeri örtüldü. Benimde elimde delil olsun diye telefonla kayıt ettim. Köyde sırf bu yüzden dışlandım. Benim evim köyün dışında. Gelirim olmadığı için sıkıntıya girdim. Yevmiyeli çalıştığım yer bu insanın akrabası. Bu yüzden işten de ayrılmak zorunda kaldım. Bu insanın ceza almasını istiyorum. Artık bu pislik temizlensin" diye konuştu.