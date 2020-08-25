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İstanbul'da otobüste skandal görüntüler! Yanındaki kadına tokat attı

Son dakika haberi... 'de otobüste yolculuk eden bir kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2020
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İstanbul'da otobüste skandal görüntüler! Yanındaki kadına tokat attı

Görüntüler dün akşam saatlerinde Mescidi Selam - Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde çekildi.

İstanbul'da otobüste skandal görüntüler! Yanındaki kadına tokat attı

Maske takmadığı için otobüsteki bazı yolcular tarafından uyarılan kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı.

İstanbul'da otobüste skandal görüntüler! Yanındaki kadına tokat attı

Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu.

İstanbul'da otobüste skandal görüntüler! Yanındaki kadına tokat attı

Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da otobüste skandal görüntüler! Yanındaki kadına tokat attı

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