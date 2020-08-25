Endonezya'da milyonda bir görülen olay! Cenaze sırasında dirildi

Olay Siti Masfufah adlı çocuğun 18 Ağustos'ta hastanede hayatını kaybetmesiyle başladı.



ÇOCUĞUN KALBİ DEFİN İŞLEMLERİ SIRASINDA YENİDEN CANLANDI

Küçük çocuğun cansız bedeni gerekli tetkik ve işlemlerin ardından yaslı ailesinin evine götürüldü. Ancak çocuğun kalbinin defin işlemi sırasında yeniden attığı, bedeninin de ısınmaya başladığı görüldü.



LAZARUS SENDROMU

Hastaneye götürülen Masfufah'ın kalbi bir saat sonra yeniden durdu. Çocuğun aslen hayata dönmediğini söyleyen doktorlarsa, büyük şaşkınlık yaratan olayın tıp literatüründe "Lazarus Sendromu" olarak adlandırıldığını söylüyor.



Durum, başarısız bir kalp masajından saatler sonra dolaşım sisteminin geçici olarak yeniden çalışmaya başlaması olarak ifade ediliyor.



MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR

Beyin ölümü gerçekleştiğinden hastanın hayata dönmesi söz konusu değil. 1982 yılından beri dünyada sadece 38 kez kayıtlara geçen olay milyonda bir görüldüğü ifade ediliyor.

LAZARUS SENDROMU NEDİR?

Lazarus Fenomeni kısaca kardiyopulmoner arrest olan ve başarısız KPR olarak kabul edilen bir hastada herhangi bir KPR desteği olmaksızın spontan olarak dolaşımın dönmesidir. Bu durum çoğunlukla arrestin (KPR yapılıp exitus kabul edilen hastada) ilk 2 dk'sında görülmektedir.