Yaşlı adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Eşinden dehşete düşüren açıklama

ÜSTSÜZ YAKALANDI

O anların görgü tanıkları "Şükrü B. isimli kişiyi, köpeğe tecavüz ederken gördük. Üstünde, bir tek atlet dışında hiçbir şey yoktu. Çoraplarını dahi çıkarmıştı. Bu kişinin daha önce de benzer şeyler yaptığını duyuyorduk. Hemen, cep telefonumuzu çıkararak kayda aldık. Çünkü, biliyorduk ki yine inkâr edecekti. Köpeğin boynunda ise uzunca bir balya ipi bulunuyordu." Olay ile ilgili jandarmaya haber verildi. İki görgü tanığının yanı sıra, köpeğin sahibi olan çoban H. Ö. de verdiği ifadede, Şükrü B.'den şikâyetçi olduğunu belirtti. Köpeğine yapılanlar nedeni ile üzgün olduğunu belirten H. Ö., Hürriyet'e yaptığı açıklamada ise "Köpek, yaşadıklarından dolayı çok ürkmüş. Benim yanıma bile gelemiyor. 15-20 metre ötemde duruyor" diye konuştu.