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Yargıtay'dan emsal karar! Geline düğünden sonra hayatının şokunu yaşattı!

Resmi nikah vaadiyle kandırılan L.Ö isimli genç kadın, akrabası G.A ile evlendi. Çift aradan geçen 3 sene içinde boşanma aşamasına geldi. Kendisine resmi nikah kıymayan kocasına tazminat davası açan L.Ö isimli kadının talebi mahkeme tarafından ret edildi. Kararı temyize götüren L.Ö.'ye güzel haber 'dan geldi. Üst mahkeme konuya ilişkin olarak emsal niteliğinde bir karar verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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Yargıtay'dan emsal karar! Geline düğünden sonra hayatının şokunu yaşattı!

Yaptığı köy düğünüyle evlenen ancak damadın 'resmi nikah kıydıracağım' vaadini yerine getirmemesi üzerine şok yaşayan genç kadın, soluğu mahkemede aldı. Tazminat talebi mahkemeden dönen kadına müjdeli haber Yargıtay'dan geldi.

Yargıtay'dan emsal karar! Geline düğünden sonra hayatının şokunu yaşattı!

RESMİ NİKAH VAADİYLE KANDIRDI
L.Ö. isimli genç kız, akrabası olan G.A ile köy düğünüyle evlendi. Damat, resmi nikahı çalıştığı şehir merkezinde kıydıracağını söyledi. Aradan geçen yıllara rağmen damat, resmi nikah kıydırmadı.

Yargıtay'dan emsal karar! Geline düğünden sonra hayatının şokunu yaşattı!

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK
Geçimsizlik yaşayan çift ayrıldı. G.A.'nın nikah vaadinde durmadığını, ailesinin evine gönderilerek mağdur olduğunu öne süren L.Ö., Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Davalı damadın sözlerini tutmadığı, kendisine nikah kıymamasına rağmen başka bir kadınla resmi olarak evlendiğini belirten davacı kadın, toplum içinde itibarının zedelendiğini dile getirdi.

Yargıtay'dan emsal karar! Geline düğünden sonra hayatının şokunu yaşattı!

TAZMİNAT TALEBİNE RET

Davalı G.A ise davacı kadının davranışlarındaki bozukluk sebebiyle nikahtan vazgeçtiğini iddia etti. Mahkeme, kadının düğün tarihinde reşit olduğu, nikah yapılmaksızın kendi iradesi ile evlenmeyi kabul ettiği gerekçesiyle tazminat talebini geri çevirdi. Kararı davacı kadın temyiz edince devreye Yargıtay 4. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay'dan emsal karar! Geline düğünden sonra hayatının şokunu yaşattı!

YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 3 sene birlikte yaşayıp resmi nikah yapılmamasını fırsat bilerek kadının eve gönderildiğine dikkat çekti.

Yargıtay'dan emsal karar! Geline düğünden sonra hayatının şokunu yaşattı!

Kararda; "Toplumun geleneksel yapısı ve tarafların yaşadığı sosyal çevre gözetildiğinde toplumda boşanan kadın damgasını taşımasına yol açacağından ortaya çıkan olgu davacının kişilik haklarına saldırıdır. Böyle bir durumun varlığı, davacının yeni bir evlilik yapmasını zorlaştıracağı gibi ileride yapacağı evliliklerde de aleyhine kullanılabileceği kaçınılmaz bir gerçektir. Aynı zamanda akraba olan taraflardan davalının davacının içine düşeceği bu durumu da gözeterek daha hassas davranması beklenmelidir.

Yargıtay'dan emsal karar! Geline düğünden sonra hayatının şokunu yaşattı!

Davacının, davalı tarafından resmi nikah yapma vaadi ile kandırıldığı ve bunun etkisi altında fiziksel ve ruhsal olarak zarara uğratıldığı, bundan elem ve üzüntü duyduğunun kabul edilmesi ve davacının hukuka aykırı eylemden dolayı manevi dengesinin eski haline dönüşmesi, duygusal olarak tatmin edilmesi, zarar verenin de bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkonulması amacıyla uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." denildi.

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