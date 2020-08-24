İstanbul'da silahlar konuştu! Yemek yerken saldıraya uğradı...

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Eşgünoğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Eşgünoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Kovanları toplayan polis, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin şüphelilerin peşinde olduğu bilgisine ulaşıldı.