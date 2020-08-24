Plazma tedavisiyle hayata tutundu! '10 dakika için servetimi verirdim'

"Maske takmayan çok insanla karşılaştım. 'Neden maske takmıyorsunuz?' diye sorduğumda 'Bize bir şey olmaz' diyorlar. 'Ben hiç öyle bir şey demedim ama bana bulaştı. 1 ay boyunca entübe kaldım. Nasıl yaşadım, bilmiyorum' dedim. Bir akaryakıt istasyonuna gittim, 2 genç maske takmamıştı. Hastaneden yeni çıktığımı, 20 gün entübe kaldığımı söyledim. Hemen maskelerini taktılar. Bu hastalık sadece kişiye bulaşmıyor, eve gittiklerinde ailelerine de bulaşıyor. Hep birlikte tedbir almak zorundayız. Hükümetimiz bu konuda çok hassas. Vatandaş da aynı hassasiyette olmalı. Gençler hiç kendilerine bulaşmayacak gibi davranıyor. Ben çok titiz, çok fazla dikkat etmeme, korunmama rağmen yakalandım."