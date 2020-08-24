50 yıl önce kapatıldı! O ilde petrol kanıtları bulundu

YENİDEN ARAMA YAPILSIN

1971 yılında sondaj tesisinde işçi olarak çalışan 75 yaşındaki Turgut Kaya, sondaj çalışmalarının yapıldığı bölgede petrol olduğuna inandıklarını söyledi. Kaya, "Burada petrol olduğunu keşfettiler. 1970 yılında geldiler. 1971 yılında çalışamaya başladılar. Burada bir mühendis vardı. 5 bin 500 metrede olduğunu söylediler. 3 bin 640 metre burada sondaj vuruldu. İki bin metrede kaya tuzu çıktı. Fakat kuyu eğri olduğundan sondaj durdu. Sondaj kuyusunun üstünü betonla kapattılar. Ama burada 5 bin 500 metrede petrol olduğunu keşfediyorlar. Devletimizin burada arama yapmasını istiyoruz" dedi.