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Yanlış kadına çarptı! Magandaya haddini böyle bildirdi

'de kendisine yol vermediği için sinirlendiği kadına tokat atan trafik magandası bir sürprizle karşılaştı. Tekvandocu olduğu iddia edilen Fatma Zaralı önce kendisini savundu, daha sonra adamı etkisiz hale getirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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Yanlış kadına çarptı! Magandaya haddini böyle bildirdi

Ayazağa Mahallesi'ndeki bir ara sokakta, içinde çocuklarının da bulunduğu aracı kullanan Fatma Zaralı, iddiaya göre yol vermediği için öfkelenen erkek sürücüyle tartıştı. Tartışma sırasında erkek sürücü, aracından inerek Fatma Zaralı'ya tokat attı.

Yanlış kadına çarptı! Magandaya haddini böyle bildirdi

Tekvandocu olduğu iddia edilen Fatma Zaralı ise önce kendini savundu daha sonra vurmaya devam etmeye kalkışan adamı kıpırdayamaz hale getirdi. Bu sırada el freni çekilmeyen adamın kullandığı araç hareket etti. Aracın hareket etmesi ile panikleyen adam, yaklaşık 2 metre giden aracına hızla binerek el frenini çekti.

Yanlış kadına çarptı! Magandaya haddini böyle bildirdi

Fatma Zaralı ise arkasından koştuğu adama yumruk atmaya devam etti. Gömleği yırtılan erkek sürücü, aracını durdurduktan sonra yine saldırmaya kalkıştı. Ancak onu burnundan tutan Fatma Zara buna izin vermedi. Bu sırada ikilinin arasına bir genç girerek onları ayırdı. Adamın aracına binerek uzaklaşmasının ardından Zaralı da aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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