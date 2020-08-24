Yanlış kadına çarptı! Magandaya haddini böyle bildirdi

Fatma Zaralı ise arkasından koştuğu adama yumruk atmaya devam etti. Gömleği yırtılan erkek sürücü, aracını durdurduktan sonra yine saldırmaya kalkıştı. Ancak onu burnundan tutan Fatma Zara buna izin vermedi. Bu sırada ikilinin arasına bir genç girerek onları ayırdı. Adamın aracına binerek uzaklaşmasının ardından Zaralı da aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.